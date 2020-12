President Indonesië: ik neem eerste coronavaccin

Widodo maakte niet bekend welk middel hij precies zal krijgen. Indonesië heeft al 1,2 miljoen doses ontvangen van het Chinese Sinovac-vaccin, maar dat middel moet nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouder van het circa 270 miljoen inwoners tellende land.

Sommige Indonesische moslims maken zich niet alleen zorgen over de veiligheid, maar ook over de vraag of toekomstige coronavaccins wel halal zijn. Er is in het land al eerder discussie gevoerd over de vraag of bestanddelen van bepaalde vaccins en andere middelen voldoen aan islamitische principes.

Gratis vaccin

Widodo maakte ook bekend dat iedereen zich straks gratis kan laten inenten. Hij gooit daarmee het roer drastisch om. Zijn regering had eerder aangekondigd dat uit kostenoverwegingen alleen kwetsbare groepen kosteloos toegang zouden krijgen tot het vaccin. Dat betekende dat de meeste Indonesiërs wel moesten betalen.

Dat plan leidde tot veel kritiek. De president maakte daarop in een videoboodschap bekend dat toch het geld is gevonden om iedereen gratis te vaccineren. Indonesië heeft tot dusver melding gemaakt van bijna 630.000 coronabesmettingen en 19.000 sterfgevallen door het virus.