Verdachten moord Peter R. de Vries 18 oktober voor de rechter

Advocaat Ronald van der Horst wil inhoudelijk niets vertellen over de zaak. Van der Horst laat weten dat hij waarschijnlijk pas tijdens de eerste voorbereidende zitting iets namens of over zijn cliënt gaat zeggen. De 21-jarige G. wordt ervan verdacht De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam te hebben neergeschoten, na zijn optreden in het programma RTL Boulevard. Hij was op weg naar de parkeergarage om zijn auto te halen.

Rotterdammer G. en de 35-jarige Poolse medeverdachte uit Maurik werden vrij snel na de aanslag opgepakt. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. Het tweetal werd op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, klemgereden en aangehouden.

Een motief voor de moord is nog niet bekend. Er wordt rekening mee gehouden dat het te maken heeft met de rol van De Vries in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi. De Vries was sinds vorig jaar adviseur en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B.

Sinds begin 2018 bekend werd gemaakt dat B. zich had gemeld als kroongetuige, werd eerst zijn onschuldige broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.