Jetten slaat alarm over levering energie komende winter

Volgens de Klimaatminister is de situatie zorgelijk nu Rusland onder andere Duitsland en Italië afknijpt met gasleveranties. Hij waarschuwde leden daarom alvast dat hij mogelijk ’maatregelen moet nemen om die leveringszekerheid te garanderen die iets meer CO2 uitstoten’.

Gedacht kan dan worden aan extra kolenstook. In de Tweede Kamer en bij deskundigen gaan al langer stemmen op om onze moderne kolencentrales -die nu vanwege klimaatmaatregelen deels dicht zijn- te heropenen. Nu draaien energiecentrales namelijk vooral op (geïmporteerd) gas. Dat gas zou -stellen deskundigen- beter ingezet kunnen worden om onze gasbergingen voor komende winter te vullen. Momenteel zijn de Nederlands gasopslagen voor 47 procent gevuld.

Volgens Jetten staat het vullen van de opslagen in Europa ’onder druk’. Hoewel de situatie in Nederland volgens de bewindsman op dit moment relatief goed is, onder andere door energiebesparing en extra import van vloeibaar gas (LNG), wijzen deskundigen erop dat we in Europa een gezamenlijke gasmarkt hebben. Zo kunnen buurlanden een beroep doen op onder andere Nederland als leveringszekerheid in het geding komt.

Jetten zegt dat hij samen met staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) ’bijna dag en nacht’ bezig is met de vraagstukken rond leveringszekerheid om te voorkomen dat we in het najaar in de kou zitten. Zo is er een groot crisisteam ingesteld dat op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat scenario’s maakt voor het geval de gasleverancies verder wegvallen. Jetten beloofde leden dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over extra C02-uitstoot als impopulaire maatregelen genomen worden. „Dan nemen we voor komende jaren aanvullende maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken, zodat we in 2030 de beloofde 60 procent reductie toch voor elkaar krijgen.”

Volgens Jetten moet het kabinet ook goed kijken naar de financiële gevolgen nu de prijzen voor consumenten ook flink omhoog zijn geschoten. „Maar wij moeten bereid zijn een prijs te betalen. Als Rusland wint, heeft Europa verloren.” Vijlbrief herhaalde zaterdag overigens het standpunt dat extra gaswinning in Groningen alleen in het ’uiterste geval’ wordt aangewend. Eerder uitten onder andere de onafhankelijke Mijnraad, onderzoekers van TNO en de Raad van State zich kritisch over dat standpunt.