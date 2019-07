Politie onderzoekt lek over Trump en Britse ambassadeur

De Britse ambassadeur Kim Darroch stapte op nadat memo’s waren uitgelekt waarin hij forse kritiek uit op president Donald Trump. Ⓒ AFP

LONDEN - De Britse politie is een onderzoek begonnen naar het lekken van memo’s van de voormalige Britse ambassadeur in de VS Kim Darroch. Die stapte op nadat hij in opspraak was geraakt door de kritiek die hij in die memo’s gaf op de Amerikaanse president Donald Trump.