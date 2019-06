Zoektocht Anja Schaap weer zonder resultaat

De 33-jarige vrouw is spoorloos sinds 29 mei, toen ze rond 01.00 uur vertrok uit een café in haar woonplaats. Schaap is om 03.45 uur nog op de Kanaaldijk geweest, zo blijkt uit camerabeelden.

Duikers hebben het water langs de Melkweg al eerder tevergeefs doorzocht. Vrijdag werd met honderd vrijwilligers gezocht in de duinen tussen Katwijk en Noordwijk. Ook is gezocht met sonarapparatuur en in verscheidene sloten in de omgeving van haar huis.

De familie van Anja Schaap maakt zich grote zorgen. „Lieve Anja, weer een dag voorbij zonder dat we je hebben gevonden. Wat een hel is dit”, schrijft een familielid op Facebook. „Het leven staat voor ons letterlijk op pauze.”

Volgens de politie komen er nog steeds tips binnen, die door het onderzoeksteam allemaal worden nagetrokken.