Mike L. voor de rechter na ‘healingsessie’ met ayahuasca

L. hoort daarbij of hij nog langer vast moet blijven zitten. Justitie gaat hem later vervolgen voor ‘doodslag in vereniging’. Behalve L. zijn er nog twee verdachten: de therapeut waarmee L. de Iboga-farm runde en een Britse bezoeker van de sessie. Zij moeten later voor de rechter verschijnen. Het OM houdt niet alleen rekening met het scenario dat de man door het toedienen van de verdovende middelen om het leven is gekomen. Justitie vermoedt ook dat de nek van het slachtoffer is afgeklemd en dat zijn mond of neus is dichtgedrukt.