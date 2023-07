Moordpartijen en een gevangenisopstand: bendegeweld teistert verkiezingstijd Ecuador

Quito - Met de moorden op een burgemeester en een parlementskandidaat en een dodelijke gevangenisrel laat de georganiseerde misdaad in Ecuador zijn lelijke tronie zien in aanloop naar de vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen op 20 augustus. Geweld is het belangrijkste verkiezingsthema in het Zuid-Amerikaanse land.

Een soldaat bewaakt de straat in hoofdstad Quito. Equador gaat de afgelopen maanden gebukt onder een ongekende golf aan bendegeweld. Ⓒ ANP/HH