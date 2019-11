’Kinderen bespied, gefilmd en aangeraakt door mannen bij scholen Zandvoort’

„Mijn kind gaat niet meer alleen van school naar huis lopen”, reageert een moeder van een kind op de ONS. Ze kreeg vrijdag een mail van directeur Martha Hoekstra. Die bevestigt tegenover de regionale tv-zender dat enkele leerlingen zijn lastiggevallen door twee mannen. „Niet alleen bij ouders zorgt het voor onrust, ook bij kinderen.”

Twee weken geleden vertelde een leerlinge voor het eerst tegen haar ouders dat ze gefotografeerd was door twee vreemde mannen. Die stonden op de stoep. De ouders hebben dit gemeld aan de schoolleiding. De volgende dag werden dezelfde mannen door andere kinderen weer gezien, staat in de mail aan ouders.

’Arm om schouder’

Enkele uren na de eerste mail kregen ouders nóg een mail binnen. De school had gehoord dat een ander kind, een jongen uit groep 6, zou zijn aangeraakt. Hij stak een straat dicht bij de school over toen een man zijn arm om de jongen legde.

Het nieuws hakt er flink in bij ouders. „Ik maak mij echt grote zorgen en vind het helemaal niet fijn dat dit soort types hier rondlopen”, zegt een ouder. Sommigen zijn wel kritisch op de betrouwbaarheid van getuigenissen van de kinderen. „Ik heb geen zorgen. De school is alert en ja.. het blijven kinderen”, zegt een vader.

Tweede basisschool

ONS heeft maatregelen genomen. „De deur is op slot. We zijn nog scherper, ook tijdens de overdracht met de buitenschoolse opvang. Daarnaast spreken we verdachte mensen meteen aan met de vraag wat ze hier doen”, aldus Martha Hoekstra.

Bij een tweede basisschool, De School, zou ’iets soortgelijks’ zijn gebeurd. Dat stelt een leerkracht tegenover NH Nieuws. De schooldirecteur wil dat niet bevestigen.