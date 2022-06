Drukte op de weg op tweede pinksterdag: 130 kilometer file

Door terugkerend vakantieverkeer wordt het maandagmiddag druk op de weg. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Op een aantal Nederlandse wegen is het sinds het begin van de middag druk vanwege naar huis terugkerende vakantiegangers en mensen die op pad zijn naar de dierentuin, een attractiepark of een andere recreatieve bestemming. In de loop van de maandagavond zal het druk zijn in het midden van het land en vanuit Zeeland. De ANWB meldde omstreeks 13.30 uur dat er verspreid over het land ongeveer 130 kilometer file stond.