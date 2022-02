Beursblog: Damrak levert meteen procenten in

Het Damrak zakt meteen met bijna 2% bij de opening, nadat de Nikkei ook al 2,2% had verloren. De dreiging van oorlog in Oekraïne en spanning over volgende stappen van de Fed om de inflatie te beteugelen zorgden ervoor dat in het Verre Oosten de beurzen in China en Japan onderuit gingen. Oliebedrijven vormden vannacht nog een lichtpuntje in Australië.

