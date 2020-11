36-jarige Leidenaar opgepakt na dodelijke schietpartij op camping

Ⓒ De Vries Media

Hoogersmilde - De politie heeft een 36-jarige man uit Leiden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van een 32-jarige in Hoogersmilde. Deze 32-jarige man werd maandagavond gedood door kogels op een camping in het Drentse dorp. De verdachte werd woensdagmorgen in Leeuwarden gearresteerd, aldus de politie Noord-Nederland.