Man (32) doodgeschoten op camping in Drents dorp Hoogersmilde

In een zoektocht naar de dader werd een politiehelikopter ingezet. Er is nog niemand aangehouden, zo laat de politie weten. De verdachte of verdachten wisten te ontkomen.

Wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend. Specialisten van de forensische opsporing hebben de zaak in onderzoek. De ingang van het terrein is dinsdagmorgen afgezet met politielinten. Gasten van het verblijf worden verzocht binnen of in hun tent te blijven.