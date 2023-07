Persoonlijke kok van familie Obama komt om het leven bij suppen

De politie van de Amerikaanse staat Massachusetts meldt dat de 45-jarige Campbell afgelopen zondag als vermist was opgegeven nadat hij was gaan ’suppen’ bij het eiland Martha’s Vineyard, waar de familie Obama een optrekje heeft.

In het water leek hij plots even moeite te hebben om aan de oppervlakte te blijven, waarna hij onderdook en niet meer boven water kwam”, aldus de politie op basis van een getuigenis. Pas een dag later werd zijn lichaam gevonden, op zo’n 30 meter van de kust, en op een diepte van twee à drie meter. De politie gaat uit van een ongeval.

Getalenteerde souschef

„Tafari was een geliefd onderdeel van onze familie”, schrijven de Amerikaanse ex-president Barack Obama en zijn vrouw Michelle in een gezamenlijk statement. „Toen we hem voor het eerst ontmoetten, was hij een getalenteerde souschef in het Witte Huis – creatief en gepassioneerd door eten en het vermogen om mensen samen te brengen. In de jaren die volgden, leerden we hem kennen als een warme, leuke, buitengewoon aardige persoon die ons hele leven een beetje vrolijker maakte.”

Campbell bleef acht jaar lang koken voor de Obama’s, gedurende twee ambtstermijnen. Toen Obama in 2016 het Witte Huis moest verlaten, nam hij Campbell aan als zijn privéchef. „Sindsdien maakt hij deel uit van ons leven, en ons hart is gebroken dat hij er niet meer is”, schrijven de Obama’s nog.