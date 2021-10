Raad Westerwolde: ’Onaanvaardbaar dat asielzoekers op noodbedden en stoelen AZC Ter Apel moesten slapen’

De raad stemde maandagavond unaniem voor een motie over de situatie in Ter Apel. De hele raad roept dus op om de situatie snel te verbeteren.

In het bijzonder moet staatssecretaris Broekers-Knol alles op alles zetten voor Ter Apel. „Er zijn immers harde afspraken”, redeneren fractievoorzitters van links tot rechts in koor bij een extra raadsvergadering. „De maat is vol, de raad is het meer dan zat.”

Vrees voor uitbraak infectieziekten

Ook burgemeester Jaap Velema van Westerwolde is boos, dat tot zevenhonderd asielzoekers meer in Ter Apel verblijven dan ooit zwart op wit bepaald werd als maximum. De extreme drukte mag niet leiden tot bijvoorbeeld het plaatsen van tenten op het Ter Apeler terrein. Velema noemde de situatie van deze maand ’kritisch’, hij vreest (ondanks controles daarop) zelfs voor een uitbraak van infectieziekten: „Wat doet het COA?”, is zijn belangrijkste punt.

Velema: „Ik kon niet bevroeden dat het zo uit de hand kon lopen. Was de boodschap niet helder in het land binnen gekomen? In paviljoens die bedoeld waren als wachtruimten kunnen normaal 275 mensen, maar het waren er honderden meer! Zoveel mensen, dat leidt tot incidenten. De politie greep kordaat in, toen dat gebeurde. Er is correct en juist gehandeld.”

De burgemeester: „Het voelde voor ons in Westerwolde aan als een crisis, maar het leek erop dat het niet zo genoemd mocht worden.” ’Mondjesmaat’ springen nu andere gemeenten bij. „Er is woede over het ontbreken van een plan-B.” De GGD heeft inmiddels gemeld dat de situatie op gezondheidsgebied serieus is. „Ernstig en kritiek… Het COA heeft de plicht een hygiënische plek aan te bieden. Er is echter geen directe dreiging gemeld. Het gaat om vaker schoonmaken bijvoorbeeld, dat is direct opgepakt.” Velema gaat ervan uit dat het COA verrast is. „Maar er lagen goede afspraken, ook om het tijdig te melden.”

’Bezorgd en boos’

De fractievoorzitters in de raad hadden vooraf al een glasheldere verklaring uitgegeven, voorafgaande aan een ingelaste raadsvergadering in partycentrum ’De Meet’. Ze zijn ’bezorgd en boos over de situatie in Ter Apel’. Ze menen ’dat de afgesproken tweeduizend opvangplekken meer dan genoeg is’. Dit al forse getal is vastgelegd in een bestuursovereenkomst, benadrukken de regionale politici. De fracties benadrukken dat ze niet tegen opvang zijn, maar het dus gaat om de enorme hoeveelheid personen en de daadwerkelijke overlast die daardoor is ontstaan: „Dit is inhumaan, ook voor de asielzoekers.”

De gemeentelijke politiek meent dat Den Haag en het COA/IND de zaak dienen op te lossen. Fractievoorzitter Gerard Heijne van Gemeentebelangen: „Wij maken ons zeer zeker zorgen. En er liggen afspraken, het is belangrijk dat het niet wordt overschreden.” Ook fractievoorzitter Wim Eilert (PvdA) kan er niet over uit: „Ik durf te stellen dat er sprake is van een crisis. Wat moet er anders gebeuren om dat wel te doen? Ik schrik ook van het verhaal van de GGD. Wat doen we als er vanavond weer driehonderd mensen aan de poort staan?”

Crisissituaties

Raadslid Klaas Buigel (VVD) keek vooruit: „Ik vraag me af in hoeverre men klaar is voor een incident? Of bij brand? Of als er ineens vijfhonderd mensen aan de poort staan… Mooi dat elders ook opvang komt, maar is daar dan begeleiding?” Edith van der Horst (Ecologisch alternatief): „Waarom noemen we het geen crisis?”

De burgemeester benadrukte dat het COA als eerste aan zet is. „Zij voeren het uit, als er een crisissituatie is. Zij zullen het in eerste instantie zelf zo moeten noemen.”