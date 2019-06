Hier gaat Amsterdam illegalen plaatsen

Onder de geplande locaties bevindt zich ook de veelbesproken voormalige brandweerkazerne in Buitenveldert. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - Ondanks protesten en grote zorgen uit Amsterdamse buurten, gaat het linkse stadsbestuur van Amsterdam door met het opvangen van illegalen zoals leden van We are Here in woonwijken. Uit een uitgelekte brief van GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingen) blijkt dat allereerst zes panden verspreid over de stad gereed worden gemaakt.