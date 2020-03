Verpleegkundige met ’blauwe plekken’ door gezichtsmasker gaat viraal

Alessia Bonari heeft inmiddels een half miljoen likes gekregen. Ze omschrijft dat ze tijdens haar diensten zes uur lang niet naar de wc kan of iets drinken omdat ze in beschermende kleding loopt om besmetting met het coronavirus tegen te gaan.

Bonari meldt dat ze met de angst in haar lijf naar het werk gaat. „Ik ben bang, niet dat ik niet kan shoppen, maar dat ik in het ziekenhuis word besmet en dat mijn masker niet goed past. Of dat ik mezelf per ongeluk aanraak met de handschoenen. Ik ben net als mijn collega’s geestelijk uitgeput, maar we gaan door omdat ik van mijn werk en de patiënten hou.”

Een andere verpleegkundige die in Cremona werkt is op de foto gezet toen ze uitgeput in volledige outfit doodmoe in slaap viel op haar bureau. Elena Pagliarini had er toen al minstens twaalf uur op zitten.

Verpleegkundige Elena Pagliarini viel in slaap na twaalf uur werk in een Italiaans ziekenhuis. Ⓒ Instagram

In Italië zijn tot nu toe 631 mensen overleden aan het virus (cijfers van diensdag) en 10.000 besmet. Het hele land is nu totaal op slot. De verpleegkundigen benadrukken dat de Italianen zich aan het voorschrift moeten houden om zoveel mogelijk binnen te blijven.