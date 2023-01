Ruzie na schoolfeest aanleiding voor geweld in Haagse wijk Escamp

De reeks begon op 22 december nadat er na een schoolfeest in de tram ruzie ontstond. Hierbij stonden twee groepen jongeren tegenover elkaar. Al eerder stelden bronnen aan De Telegraaf dat dit zou gaan om jongens met een Syrische en Marokkaanse achtergrond. Het Openbaar Ministerie en de politie zeggen uit onderzoeksbelang niets over de achtergrond van de verdachten. Wel stellen ze dat steeds dezelfde personen betrokken zijn.

Zwaar gewond

Bij de uit de hand gelopen ruzie in de tram werd niet alleen met de vuist gevochten maar ook gestoken, zo stellen politie en Openbaar Ministerie. In beide groepen raakte iemand gewond. Vijf dagen later, op 27 december, werd 's middags een 13-jarige jongen naar een schoolplein gelokt en daar zwaar mishandeld door ongeveer tien personen.

's Avonds zocht de jongen zijn belagers op bij de avondwinkel waar ze vaak hangen. Daar raakte uiteindelijk een 15-jarige jongen zwaar gewond. Dit laatste incident deed meteen alle alarmbellen rinkelen en burgemeester Jan van Zanen kondigde in eerste instantie een samenscholingsverbod af. Later besloot de burgemeester dat de avondwinkel voor drie maanden dicht blijft. Ook is er in de wijk cameratoezicht ingesteld.

Aanhoudingen

Voor de steekpartij in de tram is maandag een 16-jarige verdachte aangehouden (zelf ook slachtoffer) en dinsdag een 14-jarige verdachte. Het Openbaar Ministerie beslist later deze week of zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Voor de vechtpartij op het schoolplein is afgelopen donderdag een 15-jarige verdachte aangehouden. Hij wordt ook verdacht van het gooien van een steen door een ruit bij een van de andere betrokkenen. De jongen is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die het voorarrest met 14 dagen heeft verlengd.

Steekpartij

Voor de steekpartij in de avondwinkel zijn eerder al vier verdachten aangehouden. Een 32-jarige vrouw is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Drie minderjarigen (de 13-jarige jongen, en jongens van 15 en 17) zijn dinsdag voor de raadkamer van de rechtbank gebracht die hun voorarrest met 30 dagen verlengde.