Rutte overlegt met Meloni op top over migratiedeal Tunesië: ’Ze komen in beweging’

Achter de schermen wordt al wekenlang gesproken tussen de Europese Commissie en de Tunesische regering om de illegale overtocht van migranten in te dammen. Er ligt inmiddels een concreet plan van Brussel op tafel.

Premier Rutte zegt bij aankomst op de EPG-top in Moldavië dat de Tunesische president ’echt stappen aan het zetten is’. Of Rutte, mogelijk samen met Meloni, naar Tunis gaat is nog onduidelijk.

Het is een optie, zegt de minister-president desgevraagd. „Ik ben bereid om te gaan in welke samenstelling dan ook, maar alleen als het behulpzaam is.”

Instroom

Migratiegesprekken met andere landen buiten de EU verlopen uiterst moeizaam. Tot nu toe heeft alleen een deal met Tunesië kans van slagen. „Voor Nederland is het heel belangrijk want een deel van de hoge asielinstroom komt omdat er zoveel mensen uit Tunesië die verschrikkelijk gevaarlijke oversteek maken”, aldus Rutte.

De premier wil vanwege de lopende onderhandelingen niet zeggen wat de knelpunten zijn. Wel laat Rutte doorschemeren dat Tunesië zorgen heeft over de economie. „Daar is de Europese Commissie over in gesprek. Er zijn vijf Eurocommissarissen bij betrokken.”

Volgens EU-diplomaten wordt er gesproken over een financieel steunpakket voor Tunesië. Het zou gaan om gunstige leningen, niet om gigantische subsidiepotten.