Semaglutide, dat onder andere voorkomt in Ozempic, is niet alleen effectief in de strijd tegen obesitas, het zou ook het risico op hartinfarcten en andere cardiovasculaire aandoeningen met 20 procent doen dalen.

De groep die geen placebo kreeg gedurende het onderzoek, zag de kans op overlijden aan de gevolgen van een hartstilstand met 20 procent verminderd. Ⓒ Reuters