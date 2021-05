Zorgen in Kamer om toeslagenouders in ’wachtkamer’: ’Het is pijnlijk dat deurwaarders weer op de stoep staan’

Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) maakte een maand geleden bekend dat bijna 10.000 mensen die zich voor half februari hadden gemeld als gedupeerde in de toeslagenaffaire, voorlopig nog geen compensatie krijgen. Dat betekent dat ze sinds 1 mei ook geen gebruik meer kunnen maken van de ’pauzeknop’ die voorkwam dat schuldeisers weer bij hen voor de deur kwamen te staan.

„Ze worden belaagd door die schuldeisers”, stelt Denk-Kamerlid Azarkan in een Kamerdebat over het toeslagenherstel. „Het is pijnlijk dat deurwaarders weer op de stoep staan”, vindt GL-Kamerlid Snels. „Was het niet denkbaar om de pauzeknop langer ingedrukt te houden?” PVV-Kamerlid Mulder wil weten: „Wat kunnen deze ouders nog doen?”

Onzekerheid

Ook regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU sluiten zich aan bij deze zorgen van hun collega’s. „Voor bijna 10.000 ouders bestaat nog steeds onzekerheid”, zegt CDA-Kamerlid Van Dijk. „Wij vinden het niet fair om deze mensen nog maanden te laten wachten op duidelijkheid.” Ook SP-Kamerlid Alkaya noemt dat ’wrang’.

Van Huffelen heeft begrip voor de wens vanuit de Kamer om deze groep ouders voorrang te geven bij een volledige beoordeling van hun dossier. „Maar ik vind het eigenlijk lastig. Want als we die 10.000 ouders eerst integraal beoordelen, zijn de andere ouders pas veel later in de tijd aan de beurt.” Ze wijst erop dat er een ’nazorgteam’ is voor ouders met vragen.