Kabinet: alleen nog datacenters in Noord-Nederland, megadatacenter Zeewolde lijkt van de baan

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft besloten om een flinke lap grond in Zeewolde voorlopig niet te verkopen. Het gaat om ongeveer de helft van het land waarop het datacenter van Meta zou moeten verrijzen. De andere helft is eerder door de gemeente Zeewolde verkocht aan het Amerikaanse techbedrijf Meta voor ruim 50 miljoen euro.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) – die verantwoordelijk is voor het Rijksvastgoedbedrijf – liet begin dit jaar weten dat het nog maar de vraag was of de grond van het Rijk verkocht zou worden. Het Rijksvastgoedbedrijf zocht uit of de verkoop aan allerlei duurzaamheidseisen van het Rijk voldoet. Dat blijkt niet het geval, zo laat De Jonge vrijdag weten. ,,Zeewolde is geen gelopen race”, zegt De Jonge. Er volgen nu gesprekken tussen het Rijk en de gemeente over hoe het verder moet.

Het kabinet heeft vrijdag besloten dat er in de toekomst alleen nog plek is voor grote datacenters in Groningen en in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon. Daar is voldoende ruimte, vindt het kabinet. Ook kan het elektriciteitsnetwerk daar de energieslurpende datacenters aan, stelt De Jonge.

Bekijk ook: Zo vloerde Zeewolde het hyperscale datacenter van Facebook

Verzet enorm

Het verzet tegen de komst van het datacenter in Zeewolde was enorm. Het datacentrum, dat het grootste van Nederland moest worden, kon eerder op steun van de gemeenteraad van Zeewolde rekenen. Tegenstanders wonnen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen echter waardoor die steun wegsmolt.

De tegenstanders maken zich zorgen dat de maat van het datacentrum niet bij een dorp als Zeewolde past. Ook het grote stroomverbruik is een heikel punt voor critici, net als de vraag of de restwarmte wel goed gebruikt kan worden. Voorstanders wijzen juist op extra banen en meer belastingopbrengsten. Een grote meerderheid in de Eerste Kamer eiste in maart dat de regering een stokje zou steken voor de komst van het datacenter.

Eind maart zette Meta de plannen in de ijskast. Het bedrijf gaf aan ‘een goede buur’ te willen zijn en dat steun van de lokale gemeenschap onontbeerlijk is. Het is onduidelijk wat er nu met de – deels aan Meta verkochte – grond in Zeewolde gaat gebeuren.