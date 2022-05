Verkeersregelaar aangereden op parkeerterrein van Keukenhof, politie zoekt doorgereden automobilist

De automobilist, het zou gaan om een taxi, wilde linksaf de Stationsweg op rijden, maar vanwege de veiligheid mogen bezoekers alleen rechtsaf het parkeerterrein af.

De verkeersregelaar probeerde aan te geven dat de automobilist alleen rechtsaf mocht, waarop de bestuurder gas zou hebben gegeven en het slachtoffer aanreed. De verkeersregelaar sprong nog weg, maar de auto reed over zijn voet.

Verwondingen

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de verkeersregelaar letsel opliep aan zijn voet. De verwonding is niet dusdanig ernstig dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De man is meegegaan naar het politiebureau om aangifte te doen.

De bestuurder van de auto reed door richting de Westelijke Randweg en is nog altijd op de vlucht. De politie heeft het kenteken van de taxi en is in de omgeving op zoek.