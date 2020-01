Democraten: vrijspraak Trump zonder getuigenverhoren geldt niet

Ⓒ AFP

WASHINGTON - Vooraanstaande Democraten hebben in Washington gezegd dat een vrijspraak van president Trump in het proces dat in de Senaat wordt gevoerd, zonder getuigenverhoren geen geldigheid heeft. De Democratische senator Chuck Schumer zei dat vrijspraak in dit proces „geen enkele betekenis heeft als mijn Republikeinse collega’s geen getuigen of documenten willen toelaten.”