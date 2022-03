Stemming VVD blijft opperbest

Het mag de pret niet drukken. Het is een ouderwets feestgedruis bij de uitslagenavond van de liberalen, alsof corona nooit heeft bestaan. „In een brouwerij. Het blijft toch de VVD, hè” glundert campagneleider Thierry Aartsen, speciaalbiertje in de hand, voorafgaand aan de eerste exitpolls.

In de Haagse bierbrouwerij De Prael is het een combinatie van politici uit de lokale fractie van Den Haag, VVD-leden en hier en daar een bekend landelijk gezicht. VVD-leider Mark Rutte mengt zich breeduit lachend onder de leden, en poseert hier en daar voor een selfie met aanwezigen.

Schaduw oorlog

Waarnemend partijvoorzitter Onno Hoes trapt de avond af. De oorlog in Oekraïne werpt een schaduw over deze verkiezingen, moet Hoes erkennen. „Veel dingen die we hadden willen doen, hebben we niet gedaan, uit respect voor de mensen die het moeilijk hebben. Uit respect voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Maar wat de uitslag ook is, we hebben alles uit de campagne gehaald”, zegt Hoes, terwijl hij campagneleider Aartsen onthaalt onder luid gejoel van aanwezigen. „Geen zorgen. Straks komen de echt belangrijke mensen aan het woord”, grapt hij.

’Laten we weer naast elkaar gaan staan’ was de oproep waarmee VVD-leider Mark Rutte de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen aftrapte. „We zijn nog steeds een gaaf land, een lief land.” Het was een verwijzing naar de coronacrisis, waarin de polarisatie tijdens de eindfase steeds duidelijker de boventoon voerde. Maar nu de pandemie zo goed als voorbij is verklaard en de oorlog in Oekraïne een positie op de voorgrond neemt, lijkt Rutte weer comfortabeler nu hij zijn rol als ’staatsman’ kan pakken.

Toch liep het de maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen niet bepaald op rolletjes voor de VVD. Rutte kreeg veel kritiek te verduren omdat hij tijdens de campagne-aftrap bij Jinek zat, terwijl de Russische leider Poetin precies op dat moment de Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk als ’onafhankelijk’ erkende. Het startschot van de oorlog in Oekraïne.

Rel Soumaya Sahla

Ook staat de recente rel rondom het partijlidmaatschap en de werkzaamheden van ex-lid van terreurcel de Hofstad-groep Soumaya Sahla voor de VVD menigeen in Den Haag nog in het geheugen gegrift. PVV-leider Geert Wilders wist er politiek een slim slaatje uit te slaan en sprak Rutte er meermaals op aan, zowel in Kamervragen als tijdens een debat over de regeringsverklaring.

Fractievoorzitter Sophie Hermans speelde daarin een nadrukkelijke rol. Door openlijk over haar twijfel en ’worsteling’ rond de positie van Sahla binnen haar partij te spreken, rakelde Hermans in februari onbedoeld de rel weer opnieuw op. Het leidde er uiteindelijk toe dat Sahla haar positie als adviseur binnen de VVD opgaf.

Vanuit verschillende hoeken klinkt bovendien kritiek op de uitingen van Hermans, die er een handje van heeft om vooral te benadrukken wat er wél goed gaat in plaats van te reflecteren op wat er fout gaat.