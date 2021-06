’Weer chihuahua doodgebeten door pitbull’

Er is aangifte gedaan tegen de eigenaar van de pitbull. Het aangeslagen baasje van de omgekomen chihuahua wilde eerst zelf verhaal halen bij het andere baasje, maar de politie heeft haar volgens RTV Rijnmond van dat idee afgebracht. „Ze wilde desnoods het dier iets aandoen. We hebben haar ervan kunnen overtuigen dat dat toch niet zo verstandig was”, laat een woordvoerder aan de omroep weten.

De dierenpolitie heeft de zaak in behandeling. Of er consequenties volgen voor de pitbull is nog niet duidelijk. Er zouden al wel agenten langs zijn geweest, maar er was niemand thuis.

Bekijk ook: Pitbull bijt chihuahua dood in Capelle aan den IJssel

Gedragstest

April dit jaar ging het ook al goed fout tussen een pitbull en een chihuahua in Capelle aan den IJssel: de kleine hond werd aangevallen en gebeten toen de muilkorf van de pitbull losbrak. De wilde hond is toen in beslag genomen voor een gedragstest.

Weet u meer of heeft u tips? Mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl