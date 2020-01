Dichte mist hindert verkeer

Dat meldt Weeronline. Het zicht was vannacht het meest beperkt in Eelde (Drenthe). Daar werd om in de nacht van woensdag op donderdag slechts 57 meter zicht gemeten. Ook in Gilze-Rijen, op Maastricht Airport en in Hoogeveen liep het zicht tijdelijk terug tot minder dan 100 meter.

Dinderdagochtend vroeg worden zichtwaarden lager dan 200 meter vooral in het oosten van het land (Gelderland, Overijssel en Drenthe) gemeten. De laagste waarde is voor Deelen (Veluwe) met 148 meter. Door regen zullen volgende week de omstandigheden nog verslechteren.