Whatsapp stelt omstreden wijziging voorwaarden uit

Whatsapp kwam vrijdagavond zelf met het nieuws naar buiten dat de voorgenomen wijziging voorlopig van de baan is. Het sociale mediabedrijf wil gebruikers meer tijd geven om zich in te lezen in de nieuwe voorwaarden.

Klanten waren onder meer bang dat hun informatie wordt gebruikt voor advertenties en wordt doorgesluisd naar bedrijven. Miljoenen mensen hebben de app van hun telefoon gegooid en zijn naar andere aanbieders zoals Telegram overgestapt.

WhatsApp wilde eigenlijk dat de aanpassing op 8 februari van kracht zou worden. Gebruikers moesten akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden anders verloren ze de toegang tot hun accounts bij WhatsApp, zo werd eerder deze maand aangekondigd. Nu wordt die deadline 15 mei.

Overigens kan WhatsApp in Europa geen gebruikersinformatie delen met Facebook, want dat mag niet vanwege de Europese privacyverordening AVL.

Miljardair en technologie-ondernemer Elon Musk deed eerder via zijn twitteraccount een oproep om over te stappen op de concurrerende app Signal. Dat heeft geleid tot een forse toename van het aantal nieuwe gebruikers van die dienst.