’Chauvin en Floyd werkten in dezelfde nachtclub’

Dat zegt althans Maya Santamaria, tot enkele maanden terug de eigenaar van de El Nuevo Rodeo club, waar de twee zouden hebben gewerkt.

Dat wil niet direct zeggen dat de twee elkaar echt hebben gekend, maar ze hebben elkaar wel ontmoet, vertelt Santamaria aan CNN. „We werkten allemaal in shifts. Het was één team.” Het is volgens Santamaria bijna onvermijdelijk dat Floyd en Chauvin elkaar daar zijn tegengekomen.

Floyd, volgens zijn voormalige baas een ’geweldige kerel’, werkte vaak als extra beveiliger op de dinsdagen, als er populaire urban-avonden werden gehouden. Politieman Chauvin werkte - wanneer hij niet in functie was - voor de nachtclub. Hij deed dat al bijna 17 jaar.

Bekijk ook: Agent die George Floyd arresteerde maandag voor de rechter

Ook Santamaria heeft de video gezien waarop Floyd geboeid en wel om zijn leven smeekte en aangaf geen lucht te kunnen krijgen, terwijl Chauvin hem met een knie in de nek vastpinde. „Schokkend, ik kon niet geloven wat ik zag. Ik bleef maar tegen mijn telefoon schreeuwen: ’Ga van hem af!’ Vreselijk, er zijn geen woorden voor. En Chauvin kennende kan ik niet geloven dat hij niet de menselijkheid kon opbrengen om naar die om zijn leven smekende man te luisteren.”

Het is niet duidelijk of Chauvin Floyd herkende tijdens de arrestatie.