Zorgen om stadsfinanciën Amsterdam

Wethouder Everhardt schreef maandag in een brief aan de raad: „Ondanks dat de gemeente de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in de stad is onze financiële positie goed.”

Eerder stelde hij juist dat de stad als gevolg van de crisis een „groot tekort” heeft van minstens 260 miljoen euro. Die kunnen in 2020 oplopen tot 350 miljoen. Daarnaast zijn de reserves verdampt, aldus Everhardt in juni. „Als de ramingen kloppen, betekent dit dat de stand van de algemene reserve eind van dit jaar naar verwachting rond de nul uitkomt. Dat betekent dat er geen dekking meer is voor risico’s die zich voordoen of negatieve resultaten in volgende jaren.”

VVD’er Torn vindt het dan ook onbegrijpelijk dat Everhardt de financiële positie van de stad nu plots ’goed’ noemt. „De financiën van de stad staan er helaas slecht voor. Waar de solvabiliteit in 2018 nog 58% bedroeg, was dit in 2019 door het beleid van onder andere GroenLinks en D66 nog maar 55%. In plaats van het dak te repareren toen de zon in 2018 en 2019 nog scheen, heeft deze linkse coalitie ervoor gekozen om de beschikbare financiële buffers ter grootte van meer dan 130 miljoen euro uit te geven. Helaas heeft de gemeente door dit slechte financiële beleid nu geen vet meer op de botten”, zegt Torn. De VVD’er waarschuwt: „De kans is groot dat de gemeente in de tweede helft van 2020 door de kritische grens van 50% solvabiliteit heen zakt.”

’Stinkende wonden’

Hij stelt dat de wethouder „helaas de financiële problemen niet lijkt te onderkennen.” Torn: „Integendeel, hij bedient zich van verhullend en wollig taalgebruik. In plaats van uitgaven spreekt hij steevast van investeringen. Dat wethouder Everhardt in zijn brief aan de gemeenteraad nu spreekt van een goede financiële positie van de gemeente is een totale miskenning van de huidige financiële problemen. Dit belooft weinig goeds voor de komende moeilijke periode. Zachte heelmeesters maken immers stinkende wonden.”

Everhardt herhaalde maandagavond dat de gemeente er ’momenteel goed voor staat’. „De kritische grens voor een onvoldoende solvabiliteit ligt op 20%, waar wij met een solvabiliteit van rond de 50% ver boven blijven.” De D66-wethouder wijst erop dat hij in gesprek is met het Rijk voor compensatie. „Maar het is ongewis hoe hoog deze zal zijn. De begroting moet echter wel sluitend zijn en dat zal inderdaad om scherpe keuzes vragen.”