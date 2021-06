Hoger beroep moordzaak marktkoopman Andy De Heus uitgesteld

De rechtbank in Limburg veroordeelde Ronnie S. op 25 juni 2020 tot een gevangenisstraf van zeventien jaar wegens doodslag. Het OM ging daartegen in hoger beroep omdat het die straf te laag vond. Het OM had levenslang geëist wegens moord.

S. bracht marktkoopman De Heus volgens de rechtbank op 18 december 2012 in een huisje op vakantiepark Porta Isola in het Limburgse dorp Stevensweert met vijf schoten om het leven. Dat gebeurde tijdens een ruzie over een wietplantage. Vervolgens heeft S. het lichaam in Stevensweert begraven, waar het pas op 18 februari 2016 bij een visvijver werd teruggevonden tijdens een zoekactie.