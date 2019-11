Staking in 119 ziekenhuislocaties

De ziekenhuismedewerkers zijn boos op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) omdat die in hun ogen niet over de brug komt met een goede cao. De medewerkers willen onder meer een stevige structurele loonsverhoging en betere afspraken over werk- en rusttijden.

In de diverse ziekenhuizen zijn protestbijeenkomsten en ludieke acties, zoals marsen rond de hospitalen. Verder is een centrale bijeenkomst in Utrecht gepland.

De staking wordt georganiseerd door vakbonden FNV, FBZ, CNV en NU’91. Medewerkers van academische ziekenhuizen doen niet mee aan de staking, omdat zij onder een andere cao vallen.