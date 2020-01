Gedrag autorijders van kwaad tot erger

Een vrachtwagen heeft op de A4 een voertuig van een weginspecteur van Rijkswaterstaat en een politiewagen aangereden. Ⓒ Foto ANP

Utrecht - Weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn hun leven niet zeker. Minimaal één keer per week wordt een voertuig van een weginspecteur aangereden, een pijlwagen/botsabsorber geramd of is de inspecteur slachtoffer van agressie bij het afhandelen van een incident.