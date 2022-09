Aanhanger Bolsonaro vermoordt Lula-supporter

De 24-jarige dader zou het 42-jarige slachtoffer na de verhitte discussie in een boerderij in Confresa in de centraal gelegen staat Mato Grosso volgens de politie hebben gedood na hem een mes te hebben afgepakt.

Het incident komt op het moment dat Brazilië een gepolariseerde verkiezingscampagne doormaakt in aanloop naar de verkiezingen van 2 oktober. Voormalig president Lula ligt in de peilingen voor op Bolsonaro, die door sommigen de Braziliaanse Trump is genoemd. Beiden dragen op bijeenkomsten kogelwerende vesten en vermijden doorgaans nauw contact met aanhangers.