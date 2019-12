Agent neergestoken op station München

Volgens Bild kwam de 23-jarige man uit het niets en stak hij opeens op de agent in. Hij kon na de steekpartij overmeesterd worden.

De agent is naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij aan zijn verwondingen geopereerd moet worden. Hoe zwaar hij precies gewond is, is niet duidelijk. Ook het motief van de dader is onbekend.

De politie roept via Twitter getuigen op om zich te melden.