Russische koeien krijgen VR-bril in nieuw experiment

De brillen zijn speciaal bewerkt om op de kop van een koe te blijven zitten. Volgens BBC bieden de VR-brillen de koeien een blik op een ’unieke, zomerse wei’.

Stijging in de kwantiteit en kwaliteit

Volgens het Russische Ministerie van Landbouw en Voedsel is er een duidelijke link te zien tussen de gemoedstoestand van de koe en stijging in de kwantiteit en kwaliteit van de melk. Ook zouden de eerste proeven hebben uitgewezen dat de kudde vrolijker was.

Onderzoekers zullen nu gaan bekijken wat de effecten van de brillen zullen zijn op de lange termijn.