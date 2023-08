Onderzoek: Mars had seizoenen, en misschien dus kans op leven

De wetenschappers van de universiteiten van Lyon en Toulouse hebben metingen van de Amerikaanse verkenner Curiosity bestudeerd. Dat karretje rijdt sinds 2012 rond op Mars.

De aarde bestaat uit losse platen die constant tegen elkaar schuiven, langs elkaar glijden of van elkaar wegdrijven. Dat merken we in vulkanen en aardbevingen. Het oppervlak verandert daardoor continu. Mars heeft dat niet, op het oppervlak zijn sporen van miljarden jaren oude meren en rivieren te vinden.

In lagen van 3,8 tot 3,6 miljard jaar geleden vond de Curiosity zeshoekige zoutafzettingen. Op aarde bestaat dat ook, bijvoorbeeld op zoutvlaktes in Zuid-Amerika. De zeshoeken ontstaan wanneer water verdampt in droge seizoenen. Dat wijst er volgens de onderzoekers op dat Mars vroeger ook natte en droge jaargetijden had. In laboratoriumonderzoek bleek dat de bouwstenen voor leven kunnen ontstaan in zulke omstandigheden.