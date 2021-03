Krijgsheer Congo ook in hoger beroep schuldig aan oorlogsmisdaden

Ntaganda, die de ’Terminator’ als bijnaam had, werd in 2019 in eerste aanleg veroordeeld door het hof. De verdediging ging in hoger beroep vanwege „juridische fouten” in het proces en de aanklagers omdat ze vonden dat de krijgsheer voor meer aanklachten veroordeeld had moeten worden.

De 47-jarige Ntaganda leidde in 2002 en 2003 een militie in de mineraalrijke provincie Ituri, waar andere rebellen werden verdreven. Er vonden moordpartijen en verkrachtingen plaats. Ook werden er kindsoldaten gerekruteerd. In het conflict vielen honderden burgerdoden en sloegen vele duizenden mensen op de vlucht.

Ntaganda gaf zichzelf in 2013 aan bij de Amerikaanse ambassade in Rwanda nadat hij zeven jaar voortvluchtig was geweest. Zijn proces in Den Haag begon in 2015. Ntaganda’s voormalige baas, Thomas Lubanga, was drie jaar daarvoor veroordeeld tot veertien jaar cel voor het ronselen en inzetten van kindsoldaten.