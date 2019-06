Meerdere schietpartijen in Rotterdam

De politie rukte flink uit, meer dan twaalf eenheden en een politiehelikopter waren bij de actie betrokken. Een van de aangehouden mannen moest naar het ziekenhuis omdat hij een schotwond in zijn been had.

Een auto is in beslag genomen omdat deze mogelijk van een van de verdachten is.

Schietpartij Rotterdam Zuid

Eerder op de avond was er ook al een schietincident in Rotterdam Zuid. Rond 19.00 uur raakte daardoor een man gewond in de omgeving van de Hietkamp. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie heeft een 33-jarige verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij. Het is niet bekend of de man ook de schutter is, meerdere aanhoudingen sluit de politie dan ook niet uit. Volgens de politie Rotterdam waren de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar.