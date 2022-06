Dakloos door tornado Zierikzee: ’Alles is weggezogen of kapot’

Binnenland

Een dode en negen gewonden door ’zwakke’ tornado in Zierikzee

Een ’zwakke’ tornado die over Zierikzee is getrokken, heeft maandag een leven geëist. Negen mensen zijn gewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Eerder was sprake van ongeveer tien gewonden. In diverse straten is een grote ravage aangericht door de wervelwind. Hulpdiensten zijn massaal uit...