Knooppunt tot middernacht dicht na ongeval met deel windmolen

Na het bergen van het stuk windmolen moeten er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Ⓒ News United

BEEKBERGEN - Een enorm onderdeel van een windmolen heeft woensdag een knooppunt van de A1 en de A50 bij Apeldoorn geblokkeerd. De pijler werd vervoerd en is daarbij losgeraakt, liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Het onderdeel van de windturbine is nu weggehaald. Vanwege herstelwerkzaamheden aan het wegdek duurt het waarschijnlijk nog tot middernacht voordat er weer verkeer over de verbindingswegen kan.