Dode incassobaas Cees was ’niet vies van stevige confrontatie’

Incassobaas Cees J. vertelde aan tafel bij tv-programma Business Class nog over zijn werk: ,,We komen dan langs met vriendelijke mensen die minder gezellig zijn”

ARNHEM - ’Let op! Er komt morgen groot nieuws in Arnhem. Er gaan drie mensen dood.’ De Arnhemse incassobaas Cees J. die zich vrijdagnacht van het leven beroofde bij een politie-inval, vertelde donderdag mensen in zijn omgeving dat hij drie personen met wie hij een conflict had zou ombrengen.