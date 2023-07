Vrees voor nieuw Jürgen Conings-scenario: Belgische politie zoekt ex-militair die premier bedreigde

Het parket van Limburg kreeg vrijdag melding van filmpjes die de ex-militair postte op Facebook. In een van de video’s is duidelijk te zien hoe hij met een wapen (nep of echt is nog onduidelijk) schiet op een foto van de premier die tegen een boom hangt.

Alhoewel de man niet meer bij het leger werkt, woont hij samen met zijn kat nog wel in een huis van CDSCA, het verhuurbedrijf van militaire woningen. Of de verdachte nog in zijn huis zit, is niet duidelijk. Enkele buren mogen voorlopig hun huis niet uit tot de man is gearresteerd of blijkt dat hij weg is. „De operatie loopt nog. Ik kan daar niks over zeggen”, reageerde burgemeester van Leopoldsburg Wouter Beke.

Noorwegen

De ex-militair kondigde zelf op sociale media aan dat hij in Noorwegen zit. Hij liet weten dat zijn telefoon zou uitvallen. „Ik overleef dit wel in de natuur. Ik ben thuis hier. In mijn huis vind je boeken, de akashakronieken en een boek over sjamanisme. Mijn achterdeur is open, mijn buurvrouw heeft een kind dus jullie hoeven geen lawaai te maken. Hou daar rekening bij. Mijn taak is voorbij.”

Eerder deze week had hij tegen buren gezegd dat hij naar Schotland wilde vertrekken. De verdachte is volgens veel buren een vriendelijke jongeman die wel wat psychische problemen had.

Motorbende

Op zijn Facebookpagina valt in een vonnis te lezen dat zijn veiligheidsmachtiging na zijn ontslag bij het leger is ingetrokken. In datzelfde vonnis staat dat de jongeman lid is geweest van een motorbende die betrapt zijn met geladen wapens, munitie, messen, handschoenen en bivakmutsen. Ook zou de verdachte betrokken zijn geweest bij het beramen van een aanslag tegen een Antwerpse politicus. Die aanslag werd nooit uitgevoerd.