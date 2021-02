Influencer in Dubai zorgt voor woede bij volgers

Volgens The Sun zou Sully - die met 172.000 Instagram volgers een aardig bereik heeft - de vraag hebben opgegooid vanwege het reisverbod dat Dubai heeft ingelast door het oplopende besmettingscijfer in de Emiraten. Omdat gedurende de pandemie er wel vaker influencers gestrand zijn in Dubai - omdat het land de grenzen dichtgooide - besluit Sully de zon elders op te zoeken.

,,Ze weet dat ze niet naar Engeland kan terugkeren. Nu is ze van plan naar de Malediven te vertrekken”, reageert een volger.

,,F*** my life. Dit is de allerergste uitslover op die je op Instagram kan tegenkomen. Wat moet je hier nou van zeggen?”, reageert iemand anders weer.

Ook daar zal het niet slecht toeven zijn. Vanwege de witte stranden en de helderblauwe zee is de eilandengroep mateloos populair onder toeristen.

Volgens the Daily Star willen de Verenigde Arabische Emiraten alle barren en clubs in Dubai sluiten om de stijgende coronacijfers in de stad in te perken. Een woordvoerder van de regering van Dubai stelt dat de oplopende coronacijfers in de stad voornamelijk te maken hebben met het schenden van de maatregelen.

Voor zowel Britse als Nederlandse influencers is Dubai een mooi toevluchtsoord geweest om de pandemie te vergeten. Nu een week nadat het Verenigd Koninkrijk heeft besloten de Verenigde Arabische Emiraten op de ’rode lijst’ te zetten - waardoor directe vluchten vanuit dat land niet meer mogelijk zouden zijn - besluiten ze ook in de Emiraten het virus serieuzer te nemen.

Hoewel de pandemie nogal heeft huisgehouden in de Emiraten, zullen ze toeristen blijven verwelkomen, mits ze een negatieve PCR-test bij zich hebben. Momenteel is het land druk bezig met het vaccineren van de bevolking.