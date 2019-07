Weer bemanningsleden Iraanse tanker opgepakt

De autoriteiten in het Britse gebied in Zuid-Europa hielden eerder ook al de kapitein en eerste officier aan. Nu zijn ook nog twee andere officieren vastgezet. „Alle vier mannen hebben de Indiase nationaliteit en krijgen volledige juridische bijstand”, meldt de plaatselijke politie in een verklaring.

Iran heeft boos gereageerd op het aan de ketting leggen van de tanker. Het voorval heeft de relatie tussen Teheran en Londen verder onder druk gezet.

