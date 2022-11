Barbados overweegt nazaat slavenhoudersfamilie voor de rechter te slepen

Het zou gaan om Richard Drax, een rijk Conservatief Lagerhuislid. Zijn familie zou sinds de 17de eeuw een plantage hebben gehad in Barbados en een belangrijke rol hebben gespeeld in de suikerteelt en slavenhandel in het Caribisch gebied en de VS.

Drax zou op Barbados zijn geweest om in gesprek te gaan met premier Mottley. „Als de kwestie niet wordt opgelost, stappen we naar internationale gerechtshoven” zei de voorzitter van de Barbados Task Force voor Herstelbetalingen. „Het gaat bij de zaak tegen de familie Drax om honderden jaren slavernij.”

Er wordt ook gekeken naar andere families die rijk zijn geworden van de slavernij op Barbados, waaronder de Britse koninklijke familie, aldus de vicevoorzitter van de taskforce. „De zaak ligt nu bij de regering.”