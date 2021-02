Rutte spreekt met jongeren: ’Zodra het kan, moeten de middelbare scholen weer open’

„Ik snap de vraag en ik hoop ook dat het zo snel mogelijk kan,” zegt de premier op de vraag wanneer jongeren weer vrijheid mogen verwachten. „De reden dat dat nog niet kan is dat we met het Engelse virus zitten, die toch een stuk besmettelijker lijkt te zijn. Daardoor is het op dit moment simpelweg niet mogelijk om heel veel te versoepelen.”

Hij belooft dat de middelbare scholen de eerste prioriteit hebben. „Zodra dat kan, moeten die weer open. En daarna gaan we kijken naar wat er breder kan.”

Eenzame jongeren

Een paar jongeren vragen Rutte wat het kabinet doet voor eenzame jongeren. „Ik snap die vraag, en daar is geen toverstokje voor,” aldus de premier. Hij wijst op het steunpakket van 60 miljoen euro dat het kabinet in december uittrok zodat gemeenten meer kunnen doen voor eenzame jongeren. „Geld is niet het probleem,” zegt de premier. „Gemeentes stellen daarmee hun eigen pakket aan hulp samen.” Ook wijst hij naar ’luisterlijnen’ en campagnes waar jongeren terecht kunnen, zoals zelfmoordpreventielijn 113 en de lijn van Stichting Korrelatie.

Enkele jongeren vragen de premier of het niet mogelijk is om niet-risicogroepen minder regels op te leggen. Het antwoord is nee. „Het is waar dat je als jongere minder kans hebt om op de intensive care terecht te komen,” aldus Rutte. „Maar je bent nog steeds besmettelijk en het is niet mogelijk om kwetsbare groepen af te schermen.”

Examens

Jongeren willen ook helderheid over de examens. Gaan ze nu wel of niet door? Rutte benadrukt dat eindexamenleerlingen in tegenstelling tot andere middelbare scholieren wel gewoon naar school mogen. „Die uitzondering is er niet voor niets.” Volgens hem is alles erop gericht om de examens wel door te laten gaan. „Maar het moet wel verantwoord zijn.”

Het kabinet spreekt volgende week dinsdag over een breed plan voor het onderwijs, het zogenoemde Nationaal Programma Onderwijs en Corona, vertelt hij de jongeren. Daarin moet ook worden besloten wat er bijvoorbeeld gebeurt met het collegegeld dat studenten dit jaar hebben betaald. „We geven heel veel geld uit - terecht - aan ondernemers om hen naar het eindpunt van de crisis te slepen, maar dat willen we ook doen voor jongeren.”

Festivals

Deelnemende jongeren vrezen ook voor het lot van de festivalzomer. „Hoe groot is de kans dat ik in augustus op Mysteryland sta,” vraagt iemand bijvoorbeeld.

„Dat hopen we allemaal van harte,” zegt Rutte. Het vaccineren wordt volgens hem nu enkel gehinderd door het aantal vaccins dat beschikbaar is, maar dat wordt volgens de premier binnenkort flink opgekrikt. Ook denkt hij dat de combinatie van de maatregelen en gericht testbeleid er op den duur toe zal leiden dat de samenleving meer ruimte krijgt. „Ik kan het niet garanderen, maar we hopen het van harte.”