In Omtzigts woonplaats Enschede zijn de reacties verdeeld: ’Ik vertrouw dat hele zooitje niet meer’

Enschede - Opwinding in het oosten van het land: in woonplaats Enschede gaat de naam van Pieter Omtzigt maandag de hele dag flink over de tong. Hoewel de inwoner van Overijssel tijdens eerdere verkiezingen juist hier in Twente massa’s stemmen kreeg, is lang niet iedereen onverdeeld enthousiast nu hij een nieuwe partij lanceert.

Bij Piet (80) en Mimi (82) is het vertrouwen in de politiek is volledig vervlogen. Ⓒ Robert Hoetink