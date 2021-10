Stomdronken chauffeur (19) rijdt slaapkamer binnen en doodt twee vrouwen in Frankrijk

Binnenland

Veroorzaker verkeersbotsing vlucht bij ziekenhuis uit ambulance

Een 34-jarige man uit Tilburg is vrijdag bij een ziekenhuis in Breda uit de ambulance gevlucht. Hij was kort daarvoor als verdachte opgepakt bij een frontale aanrijding in Rijen. Na een zoekactie is de man in de omgeving alsnog opgepakt.