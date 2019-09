Advocaten Wilders hervatten pleidooi

PVV-leider Geert Wilders in de Tweede Kamer na afloop van het aanvragen van een debat over zijn rechtszaak. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - De advocaten Geert-Jan en Carry Knoops hebben vrijdag hun pleidooi in het proces in hoger beroep tegen Geert Wilders hervat. De PVV-voorman staat terecht voor zijn verondersteld beledigende uitspraken over Marokkanen. Hij is vrijdag zelf niet in de rechtszaal aanwezig, wegens werkzaamheden elders.