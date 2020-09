Topoverleg coalitie over opvang Moria-migranten

Het asielkamp op Lesbos werd woensdag nagenoeg geheel verwoest door een brand. De ongeveer 13.000 migranten in het kamp zijn geëvacueerd. Meerdere partijen waaronder PvdA en GL zetten het kabinet al sinds woensdagochtend onder druk om 500 minderjarigen uit Moria hiernaartoe te halen.

In de coalitie is de kwestie een heet hangijzer. CU en D66 zijn nooit wars geweest van het opvangen van de vluchtelingen, maar zijn gebonden aan het regeerakkoord met daarin de afspraak dat niet te doen. VVD en CDA stonden er tot dusverre anders in, maar bronnen melden dat het erop lijkt dat de druk het CDA te veel wordt.

Bij de christendemocraten wijzen ze vooral naar D66 en CU. Hun achterbannen zouden zich sinds gisteren zo sterk roeren, dat het de twee partijen schade berokkend. Het CDA was daarom bereid om met D66 en CU om de tafel te gaan. Dat gebeurt dan ook momenteel. De vier coalitiepartijen zijn bijeen op de kamer van CDA-fractieleider Heerma.

Penibele situatie voor VVD

Voor de VVD is de situatie een penibele. De liberalen spinnen juist garen bij het dichthouden van de deur voor de Moria-migranten. Dat drie van de vier coalitiepartners nu toch die kant op bewegen, zet de VVD voor het blok.

Een oplossingrichting is volgens bronnen om een nog nader te bepalen aantal Lesbos-migranten te verrekenen met de eerdere afspraak dat Vluchtelingenorganisatie UNHCR jaarlijks 500 kwetsbare vluchtelingen selecteert voor hervestiging in Nederland. Het aantal van 500 zou Nederland dit jaar nog niet gehaald hebben. De plekken kunnen dus eventueel gevuld worden met migranten van de Griekse eilanden.

Debat uitgesteld

Woensdagmiddag stond een debat op de planning met VVD-staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) en D66-minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) over het opvangkamp op het Griekse eiland, maar dat werd vanwege het coalitieoverleg direct na aanvang een paar uur uitgesteld.

In eerste instantie was het antwoord van Broekers-Knol een ferm „nee”, niet in de laatste plaats omdat er coronabesmettingen zijn vastgesteld bij de asielzoekers in Moria. Ter compromis kwam het kabinet met noodhulp. Minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) kondigde de ochtend na de brand aan 1 miljoen euro als steun aan Griekenland over te maken.

Maar dat was blijkbaar niet genoeg.

Hoog bezoek

De Griekse minister van Migratie zou donderdag eigenlijk een bezoek brengen aan Nederland, en zou onder meer in gesprek gaan met Kamerleden en langsgaan bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Dat bezoek werd geschrapt vanwege de verwoestende brand in kamp-Moria.

Broekers-Knol wil de Tweede Kamer om 16.00 uur informeren over het besluit van het kabinet, om 17.00 uur zou het debat dan plaatsvinden.